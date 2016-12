The examples populate this alert with dummy content

VÍDEO La carrera, desde dentro La media maratón se consolida en lo deportivo y se convierte en una fiesta a través de las animaciones y de la presencia de público viernes, 04 de diciembre de 2015 La media maratón de Alcoy ha cumplido con las expectativas. Más de 1.200 participantes han disputado una prueba que cada año se consolida más y que en esta edición ha estado marcada por la gran animación que ha habido durante todos el recorrido. En el video que Radio Alcoy te ofrece, podrás revivir momentos de la carrera, desde varios puntos de vista, incluido uno muy especial, desde el mismo corazón de la prueba con nuestro participante Pau Belenguer. Conoce todos los resultados en http://www.mychip.es/resultado/467