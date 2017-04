The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS La carrera ideal David Miró ha visitado Ser Deportivos para hablarnos sobre la 10K, que de nuevo puede realizarse corriendo o caminando – Hasta el 30 de abril la inscripción cuesta 10 euros y hay promociones que combinan dos pruebas miércoles, 26 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (26/04/2017) La 10K es el colofón final al Esport en 3D. El 11 de junio centenares de personas se darán cita en la pista de atletismo del Polideportivo Francisco Laporta para disfrutar de esta carrera que puede realizarse caminando o corriendo en un entorno inigualable, la Vía Verde de Alcoy. A las 9.30h dará inicio esta carrera a la que se podrá inscribir hasta el 31 de mayo. Previamente al 30 de abril el precio es de 10 euros aunque también hay dos posibilidades más. Inscribirse a la 10K y al Cuarto de Maratón por 20 euros y a la 10K y al Medio Maratón por 24. Estos precios corresponden al período de inscripción previo al 30 de abril, mientras que posteriormente, el precio sube dos euros en cada modalidad. La 10K es de las pocas carreras en España, o de las únicas, que realizan un este tipo de promociones. Las inscripciones pueden realizarse online en www.10kalcoy.com o físicamente en UrbanRunning Alcoy (C/Juan Gil Albert, 3, frente Complejo Deportivo Eduardo Latorre) y Corremón Alcoy (Av/L’Alameda, 80). Durante la carrera los participantes tendrán diversos avituallamientos, dos líquidos en el recorrido y uno en meta líquido y sólido. Como novedad, este año, el agua estará más presente. En 2016 ya hubo piscinas y en 2017 se abrirán los aspersores de los campos del Francisco Laporta en lo que se convertirá en una especie de “fiesta del agua”. Además, los participantes contarán con parking, vestuario, duchas y guardarropa tanto en la salida como en la meta. Los menores de edad también pueden apuntarse a la carrera siempre y cuando sus responsables legales rellenen la autorización. David Miró ha señalado en el programa que la 10K es una oportunidad perfecta para aquellas personas que quieran iniciarse en el atletismo popular, ya que la Vía Verde cuenta con un 3% de desnivel; para las que deseen pasar un día en familia dentro de la naturaleza que envuelve a Alcoy o también como una previa al Medio Maratón de diciembre.