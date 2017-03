The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS La carretera Alcoy-Benidorm acaba en Confrides Los alcaldes de la zona estudian movilizaciones para exigir a la Generalitat la reparación de la vía, cortada desde enero por el hundimiento provocado por las lluvias de enero miércoles, 15 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (14/03/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (14/03/2017) La carretera CV70 entre Alcoy y Benidorm sigue cortada a la altura de Confrides pero no por el temporal del lunes, que provocó nuevos problemas en la vía, sino como consecuencia del hundimiento de la calzada durante las fuertes lluvias de enero. Los alcaldes de la zona estudian movilizaciones para que la Generalitat agilice la reparación y la carretera vuelva a estar activa antes de Semana Santa. Los ayuntamientos de la zona estudian recoger firmas para que la Conselleria de Obras Públicas aligere unas obras de reparación que comenzaron en enero pero que todavía no han concluido. El plazo estimado de los trabajos era de dos meses, ya rebasados. Según el alcalde de Confrides, José Buades, la empresa encargada de acometer la obra se está centrando en la reparación de los muros, lo que obliga a ocupar toda la carretera, que permanece sin uso. “Podría dejar al menos un carril”, explica. La alternativa de los vecinos para dirigirse a Benidorm es pasar por el interior del casco urbano de Benifato, con unas calles muy estrechas, y acceder a Benimantell. Los ayuntamientos van a reunirse esta semana para estudiar movilizaciones. Están preocupados por la consecuencia que puede tener el corte de la carretera durante la próxima Semana Santa, un periodo en el que ese límite entre La Marina y El Comtat congrega numerosos turistas procedentes del litoral.