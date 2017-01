The examples populate this alert with dummy content

BANDO REAL La carroza del Embajador mejora su imagen y seguridad El diseño original del vehículo es de Alejandro Soler y tras los trabajos ha reducido peso lunes, 02 de enero de 2017 La carroza del Embajador Real ha sido reconstruida en un taller especializado de Agost. El diseño original del vehículo, que utiliza el emisario de los Reyes Magos, es de Alejandro Soler y se mantiene pero ahora, luce mejor. Los trabajos han conseguido reducir también su peso y con ello mejorar la seguridad al tratarse de una carroza de arrastre. Hasta su utilización en el Bando Real la carroza descansa a los almacenes municipales a la espera de acoger al Embajador el próximo miércoles 4 de enero a partir de las 19 horas a la Font Redona.