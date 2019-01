The examples populate this alert with dummy content

CONCURSO ENERGY GLOBE La casa sostenible energéticamente de Cotes Baixes representará a España en Irán Es la primera vez que un instituto público de Educación Secundaria y Ciclos Formativos obtiene el premio de España, de los cinco posibles viernes, 25 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/01/2019) Cotes Baixes viaja este sábado a Irán con su proyecto de casa energéticamente sostenible para participar en la final mundial del premio Energy Globe en representación de España. Desde este sábado hasta el próximo miércoles, 30 de enero, los responsables del proyecto del Cotes Baixes representarán al país en la gala mundial, considerada como los Óscar del medio ambiente y la sostenibilidad, en la que compiten con más de 2.000 proyectos de 182 países de todo el mundo. El trabajo, que resultó ganador en la final española, será presentado durante la celebración del Congreso Ciudades y Pueblos Sostenibles, coordinado por el programa de Naciones Unidas y la Universidad de Yazd. En la edición de 2018, es la primera vez que un instituto público de Educación Secundaria y Ciclos Formativos obtiene el premio de España, de los cinco posibles. La casa sostenible energéticamente, de treinta metros cuadrados, ha sido diseñada y montada por los alumnos del ciclo de Madera, Mueble y Corcho.