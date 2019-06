The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTOS La Cátedra Aitex-UPV entrega sus premios del concurso Home Textiles La entrega de galardones ha tenido lugar en la sala expositiva del Círculo Industrial - Borja Salido y María Cristina Puchades han logrado los primeros premios en las modalidades de estampació y jacquard lunes, 17 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La cátedra AITEX UPV ha celebrado la entrega de premios de la tercera edición del concurso de Home Textiles con 31 trabajos presentados. Los premios se han dividido en dos modalidades, la de estampación en la que se ha llevado el primer premio Borja Salido con 1.000 euros, el segundo de 500 euros para Laura Diaz y el tercero de 250 euros para Saúl Pérez. En la modalidad de Jacquard María Cristina Puchades ha logrado los dos primeros premios con 1.500 y 1.000 euros, mientras que el tercero ha sido para Ana Martí con 500 euros. En el acto de entrega que ha tenido lugar en el Círculo Industrial, en su nueva sala expositiva, han estado presentes el director del Campus, Juan Ignacio Torregrosa, quien ha destacado la importancia de estos premios pues son una experiencia práctica para los alumnos. El vicerrector de alumnado, cultura y deporte de la UPV, José Luis Cueto, ha insistido en el papel tan activo que tiene el Campus de Alcoy. Por último, el presidente de AITEX, Rafael Pascual, ha valorado la importancia de la relación universidad y empresa. Muchos empresarios han formado parte del jurado que ha elegido los mejores trabajos. Los ganadores podrán presentar sus propuestas ante los empresarios que tomen parte en la Feria Internacional Home Textiles Premium en la Caja Mágica de Madrid que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre.