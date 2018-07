The examples populate this alert with dummy content

FORMACIÓN La Cátedra Antoni Miró y la Fundación Banco Sabadell convocan ocho becas de Arte Contemporáneo La convocatoria está destinada a creadores, investigadores, estudiantes y para fomentar la creación artística, promover la investigación, mejorar la formación y aumentar la proyección de jóvenes artistas sábado, 14 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Universidad de Alicante a través Cátedra Antoni Miró de Arte Contemporáneo de la UA, en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, convoca 8 becas para la investigación y producción de exposiciones alrededor del arte contemporáneo. Tres becas están destinadas a la producción de exposiciones, tres más para investigación de teoría, crítica o historia del arte contemporáneo y otras dos para investigación sobre diversas actividades llevadas a cabo por Antoni Miró. La convocatoria pública oficial está destinada, fundamentalmente, a jóvenes creadores, investigadores, estudiantes y a la sociedad en general, con la finalidad de fomentar la creación artística, promover la investigación, mejorar la formación y aumentar la proyección de jóvenes artistas. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el correo electrónico s.promocio@ua.es indicando los datos personales (nombre, apellidos, dirección postal, dirección electrónica y teléfono), el currículum del concursante o de cada uno de los miembros del grupo concursante, junto con la propuesta de proyecto, antes del 7 de septiembre. La Cátedra se creó en el año 2015 con el objetivo de promover, contribuir al conocimiento y a la difusión del Arte Contemporáneo, especialmente valenciano, gracias a la colaboración entre la Universidad de Alicante, Antoni Miró, el Ayuntamiento de Otos y el Ayuntamiento de Alcoy. La Cátedra nació con la voluntad de ser un núcleo de reflexión, debate, búsqueda y divulgación en el campo del Arte Plástico Contemporáneo, así como de sus relaciones con el pensamiento y con el resto de manifestaciones artísticas: literatura, música, o el cine, entre otros. La Fundación Banco Sabadell se constituyó como fundación privada en 1994 con la intención de estimular la excelencia y promover el conocimiento de la cultura. Su objetivo es promover actividades de divulgación, formación e investigación en los ámbitos educativo, científico y cultural, así como fomentar el talento joven y apoyarlo.