HOY POR HOY La ceguera silenciosa Julia Sempere y Begoña Gómez hablan del glaucoma, enfermedad degenerativa de la vista, que afecta al 3% de la población de manera asintomática lunes, 23 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (23/03/2020) El pasado 12 de marzo fue el día internacional del glaucoma. La oftalmóloga, Julia Sempere, y la enfermera Begoña Gómez, ambas de la Consulta de Oftalmología del Hospital Virgen de los Lirios, explican este lunes en Hoy por hoy la prevalencia e incidencia de esta enfermedad degenerativa de la vista que afecta al 3% de la población. Sempere la presenta como la ceguera silenciosa, ya que no presenta síntomas. La entrevista fue grabada antes del estado de alarma.