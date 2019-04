The examples populate this alert with dummy content

MODA La cercanía a la hora de comprar moda deportiva Cancha es la tienda de moda deportiva que encontrarás en el Centro Comercial Alzamora jueves, 11 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (11/04/2019) Cercanía, profesionalidad, buena calidad, marcas y buenos precios, son algunas de las razones por las que Cancha es una referencia en moda deportiva y que desde hace poco puedes conocer de cerca en el Centro Comercial Alzamora. Una local situado en la primera planta que cuenta con todo lo que necesitas para el running, fútbol o cualquier prenda deportiva que necesites. Los consejos de nuestros profesionales te atenderán para que te lleves lo más te convenga, asesoramiento en calzado para todas las edades y para los corredores una amplia gama de productos relacionados con tu deporte. En esta entrevista en Radio Alcoy puedes conocer más detalles. No te pierdas todo lo que nos han contado representantes de la tienda Cancha en Alcoy. Lo podras encontrar en le enlace adjunto a esta noticia.