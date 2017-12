The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA La ciència front la loteria Analitzem les probabilitats reals de resultar agraciats amb el sorteig de la lotería de Nadal martes, 12 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO De ciència certa (12/12/2017) Arriba desembre i el coneixement científic que aporta José Cantó a la programació de Ràdio Alcoy aborda les probabilitats que tenim de que ens toque la Grossa de Nadal. El doctor en Física analitza la regla matemàtica, anàlisi, intuicció i benefici social que rodeja aquest sorteig. El programa finalitza amb el sorteig d'un rellotge solar i la prèvia solució a la incògnita del mes anterior.