MIL.LENI La ciencia salta la primera línea informativa El campus de Alcoy de la UPV analiza en una serie de conferencias y actividades, hasta el 19 de noviembre, desde las nuevas energías, el turismo, la salud, la economía y nuevas tecnologías lunes, 06 de noviembre de 2017

Arranca la Semana de la Ciencia 2017, que analiza hasta el próximo 19 de noviembre en el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) desde las nuevas energías, el turismo, la salud, la economía, nuevas tecnologías. En el primer programa de la segunda temporada de Mil.leni, con el que Radio Alcoy acerca la actualidad universitaria, el director del campus alcoyano, Juan Ignacio Torregrosa, presenta las 14 conferencias programadas a las se suman una observación astronómica, visitas guiadas a La Serreta, a los puentes y el Modernismo de Alcoy. Esta programación se combina con actividades paralelas como la semana Joven de la Ciencia, la magia de la ciencia y concursos, destinadas a los alumnos de Bachillerato, que detalla el subdirector de Comunicación e Infraestructuras, Manuel Llorca.