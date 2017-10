The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD La ciencia toma Alcoy Especialistas de alto nivel copan el programa de la Semana de la Ciencia que el campus celebra del 6 al 18 de noviembre martes, 31 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/10/2017) Expertos de primer nivel forman el programa de conferencias de la Semana de la Ciencia que organiza el campus de Alcoy de la Politécnica. Del 6 al 18 de noviembre se van a suceder las actividades en Alcoy y en las sedes universitarias de Banyeres, la Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat, Mutxamel, Villena y Bocairent. La temática es amplísima: desde energía hasta historia pasando por la economía o la investigación médica, tal y como ha explicado el director del campus, Juan Ignacio Torregrosa, que ha presentado la programación en el centro comercial Alzamora. El premio Jaume I en Nuevas Tecnologías Hermenigildo García será el encargado de abrir la Semana de la Ciencia el lunes 6 con una ponencia sobre cambio climático y su impacto en nuevas energías. Las visitas guiadas y una observación astronómica forman parte de un programa que se completa con la exposición Fotciencia, instalada en el centro comercial Alzamora. El concejal de Innovación, Manuel Gomicia, ha valorado el nivel de las actividades.