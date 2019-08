The examples populate this alert with dummy content

IBI La ciudad del juguete despide la vuelta ciclista por la provincia Miles de personas han disfrutado de la salida de la tercera etapa de la vuelta ciclista a España que ha comenzado en Ibi lunes, 26 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Vuelta 19 cierra hoy su paso por la provincia de Alicante confirmando el éxito de un evento que ha situado a la Costa Blanca en el epicentro internacional del ciclismo y que ha mostrado en todo el mundo la amplia riqueza natural y turística de este territorio. Más de 280 medios de comunicación nacionales e internacionales (con cerca de 900 profesionales acreditados) han dado durante estos tres días cobertura a la carrera, que hoy vive su tercera etapa con un recorrido que ha partido a mediodía desde la ciudad juguetera de Ibi y que concluirá esta tarde, tras 188 kilómetros que discurren principalmente por el interior de la provincia, en la Explanada de Alicante. “La Vuelta es una plataforma maravillosa, una ventana al mundo para la promoción de nuestro destino y hemos demostrado, una vez más, que Alicante cuando tiene una oportunidad para dar a conocer su oferta turística la sabe aprovechar al máximo”, ha destacado el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien ha añadido que la institución provincial junto a los ayuntamientos de la provincia ha sabido mostrar “que somos una tierra de acogida excelente para vivir, para pasarlo bien o para trabajar y hacer negocio”. Mazón ha asistido, junto al alcalde de Ibi, Rafael Serralta, y los diputados provinciales Eduardo Dolón, Alejandro Morant, Bernabé Cano, Javier Sendra y Sebastián Cañadas, a la salida oficial de la última etapa que discurre íntegramente por tierras alicantinas y que lleva a los corredores por las localidades de Castalla, Agost, Monforte del Cid, Aspe, Novelda, Monóvar, Elda, Petrer, Sax, Villena, Cañada, Biar, Onil, Tibi, Xixona, Busot, Mutxamel y San Joan d’Alacant antes de finalizar en la capital alicantina con el mar Mediterráneo como telón de fondo. Al acto ha asistido también el director general de UNIPUBLIC, Javier Guillén, así como reconocidos ciclistas de la localidad como Rubén Plaza, Mariano Sánchez y Juan Guillén. Ibi, cuna del juguete, ha querido, además, mostrar al mundo su larga tradición juguetera y la salida de la carrera ha estado amenizada por una representación humana de juguetes antiguos que ha dado gran colorido al momento. La elección de este municipio como arranque de esta tercera etapa responde, asimismo, a la gran tradición ciclista que existe en la localidad y que ha quedado de manifiesto en la amplia presencia de público en las calles para vivir en directo este espectáculo deportivo. En este sentido, cabe recordar que tres de los once profesionales alicantinos que han participado en La Vuelta a lo largo de su historia son ibenses y que el municipio alberga el club ciclista más antiguo de la provincia, además de promover un evento tan reconocido como el Tour del Juguete. La Vuelta Junior Cofidis Por tercer día consecutivo, Alicante también será escenario de la ‘La Vuelta Junior Cofidis’, un proyecto lúdico-didáctico con el que se pretende enseñar educación vial, fomentar el uso de la bicicleta y promover hábitos de vida saludables entre los más pequeños de la casa. El presidente de la Diputación de Alicante, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el ciclista Alberto Contador serán los encargados de cortar en la rotonda de Plaza Mar la cinta que da inicio a esta carrera en la que más de un centenar de escolares de la localidad recorren el último kilómetro de esta tercera etapa.