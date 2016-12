The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La clase de inglés más divertida (y efectiva) Eva Sandín y José Luís Genis presentan la evolución del aula de idiomas con el proyecto educativo English Time Lab, que imparte el colegio Santa Ana jueves, 01 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (01/12/2016) El Colegio Santa Ana presenta en Hoy por Hoy Alcoy un proyecto educativo de inmersión lingüística que ha hecho perder el miedo a los escolares al inglés. Eva Sandín, profesora de inglés, responsable del proyecto y José Luís Genís, director del centro, exponen los resultados del English Time Lab que tanto hace disfrutar a los alumnos en el aula de idiomas.