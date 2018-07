The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA La clase en la que las empresas aprenden a innovar Una media de 40 empresas participa en las sesiones de la primera edición de la Escuela de Innovación martes, 17 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Aprender a innovar es posible. Así lo ha demostrado la Escuela de Innovación, que ha cerrado el primer curso con una participación media de 40 empresas. Empresarios, autónomos y mandos intermedios han participado en las sesiones de esta escuela impulsada por la patronal Fedac y organizada por Academia Da Vinci y la Universidad Europea de Valencia. Bruno Broseta, uno de los profesores, destaca la "materia prima" y la "actitud" de los participantes por introducir la innovación en sus empresas. Con el doble objetivo de llegar a más empresas y acompañar a las que ya han puesto en marcha sistemas de innovación irá dirigida la segunda edición de la escuela, como avanza el concejal de Empresa e Innovación, Manuel Gomicia. La sala Ágora es la sede de esta escuela que busca apoyar la transformación de las empresas.