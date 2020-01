The examples populate this alert with dummy content

EXPERIENCIA La Clínica de Medicina Estética Hernández Vicedo, más de 30 años de trayectoria El doctor José Carlos Hernández Vicedo ha estado en Radio Alcoy para explicar que han cambiado de ubicación pasando de la callle Isabel la Católica a la Avinguda Gil-Albert, 31, en el Centro Médico Alcoy viernes, 10 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La Clínica de Medicina Estética Hernández Vicedo cuenta con más de 30 años de trayectoria. Su responsable, el doctor José Carlos Hernández Vicedo, ha estado en Radio Alcoy para recordar aspectos de su trayectoria, desde sus inicios, pero sobre todo para informar que ha cambiado de ubicación. De la calle Isabel La Católica, 19, ha pasado a ubicarse en la Avinguda Juan Gil-Albert, 33, en el Centro Médico Alcoy, en unas instalaciones más espaciosas y a pie de calle. Hernández Vicedo habla de alguna de sus especialidades relacionadas con el rejuvenecimiento facial, con la remodelación corporal o con otros tratamientos relacionados con el acné, la caída de cabello, la fotodepilación o las varices, siempre hablando de tratamientos sin quirófano.