ALCOY La coalición de Errejón se compromete a exigir la conexión al Hospital desde la autovía El candidato al Congreso de Més Compromís Més País por Alicante manifiesta que si obtienen escaños reclamarán al Gobierno un tren de Alcoy a Villena, financiación para el parque tecnológico de Rodes y una solución para el Barranc de Caraita martes, 29 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Més Compromís i Més País reclamará en Madrid, si obtiene representación en el Congreso de los Diputados, la conexión directa desde la autovía al Hospital Virgen de los Lirios "además de que es fundamental para la economía de la ciudad que Alcoy tenga una conexión ferroviaria, más barata y eficiente, con Villena", una comunicación que implicaría un unión con "el corredor mediterráneo", ha explicado Ignasi Candela, candidato de la coalición por Alicante. En su visita a la ciudad, el cabeza de lista también ha manifestado que si consiguen escaños, desde las Cortes Generales pedirán al Gobierno Central más inversión para la línea Alcoy-Xàtiva y financiación para el parque tecnológico de Rodes. De la comarca, Més Compromís i Més País reclamará una solución para frenar la degradación del Barranc de Caraita en Benillup.