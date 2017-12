The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIONES La colección, volumen III El Ayuntamiento expone en La Capella de l'Antic Asil una selección de 28 obras de arte contemporáneo procedentes de la colección municipal lunes, 27 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La col·lecció: una visió contemporània. Este es el título de la propuesta expositiva que, desde el 14 de noviembre y hasta el 13 de enero, muestra en La Capella de l'Antic Asil la tercera selección de arte contemporáneo que guarda el archivo municipal. En concreto, este segundo volumen -el primero y el tercero ya salieron a la luz- rescata 28 obras, de 28 autores, realizadas desde los años cuarenta hasta la actualidad. Así lo explican sus comisarios: el director del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó, Josep Maria Segura, y su homólogo en el Centre Cultural, Miquel Santamaria. "Decidimos sacar estos tres volúmenes con la excusa del treinta aniversario del Centre Mario Silvestre: son obras que, básicamente, provienen de las Bienales de otoño, de la Bienal d'Arts Plàstiques de los noventa, de los premios de Pintura que realizó el Ayuntamiento en la década del 2.000 (...) Muchas de ellas, desconocidas y, muchas otras, interesantísimas". En la actualidad, el Ayuntamiento dispone de un archivo que suma más de 500 obras, un gran monto, de estilo contemporáneo, expuestas en estos tres volúmenes.