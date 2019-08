The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La Colla Mal Passet abre el ciclo de conciertos festeros Su concierto tendrá lugar este domingo 4 a las 21 horas - L'Ateneu Musical actuará el lunes 5 y la Unió Musical lo hará el jueves 8 sábado, 03 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/08/2019)

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (03/08/2019) La Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet realizará el XVI concierto de Fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina el domingo 4 de agosto en el Patí d’Armes del Palau Comtal a partir de las 21 horas. Será el primero de los tres conciertos del ciclo al que seguirán el lunes 5 el del Ateneu Musical Contestà y el jueves 8 el de la Unió Musical Contestana, todos ellos en el mismo escenario del Pati del Palau. En el caso de la colla, dirigida por Francisco Valor, ofrecerá un programa con protagonismo de la dolçaina y la percusión en la primera parte y en la segunda con un grupo de instrumentos de viento y metal como invitado. El presidente de la Colla Mal Passet, Alfonso Sánchez, invita a acudir al este concierto, destacando el hecho de ser benéfico. Los dos euros de la entrada-donativo serán para el proyecto de caridad del V Centenario de la Mare de Déu del Miracle coordinado por la Pía Unión y Cáritas Cocentaina. Muchos autores de las obras como José Rafael Pascual Vilaplana, Josep Vicent Egea o Vicent Casanova dirigirán sus propias obras.