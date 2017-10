The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE La colonia de buitres de Mariola recibe la visita de un ejemplar en peligro de extinción La especie, de buitre Ruppel, formará parte de una investigación que pretende favorecer la preservación de esta ave sábado, 14 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La colonia de buitres de la sierra de Mariola cuenta, desde el pasado 10 de agosto, con una nueva especie: se trata de un ejemplar de buitre de Ruppel, actualmente en peligro de extinción, que llegó al muladar de Alcoy en compañía de un grupo de buitres leonados en mitad de su dispersión postnupcial. Después de su integración entre las aves, las jornadas de anillamiento permitieron instalar en el recién llegado un sistema de geolocalización GPS con el que se pretenden resolver las dudas que rodean las extrañas incursiones de buitres subsaharianos en territorio europeo. La información que se obtenga en el proyecto Ruppel favorecerá la preservación de esta especie, actualmente en peligro. Un proyecto que está integrado por Alfonso Godino y Catarina Machado, ornitólogos español y portuguesa de Acción por el Mundo Salvaje (AMMUS), al que se ha sumado Àlvar Seguí Romano, ex presidente de Fapas Alcoy que es técnico de la empresa Màquia, entidad gestora del muladar. También participarán el polaco Kordian Bartosku y su empresa Aquila, así como Heith Bildstein, responsable científico del Hawk Mountain Sactuary de Pensilvania. El proyecto dispondrá del asesoramiento veterinario de la Universidad de Murcia y del Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz. Fuente de la imagen: ornitoaddiction.blogspot.com