ALCOIÀ-COMTAT La comarca acumula más 300 litros en el último episodio de lluvia El agua beneficia los cultivos de la cereza, los almendros y el olivo del norte de la provincia martes, 23 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El último temporal de lluvia deja registros entre 150 y más de 300 litros por metro cuadrado acumulados en puntos de la comarca desde el pasado viernes hasta ayer. Unas precipitaciones que han beneficiado el cultivo de la cereza, las almendras o el olivo pero que provocaron la suspensión de procesiones de la Semana Santa y de actos festeros como las Glorias de Alcoy. La cara positiva del mal tiempo de los últimos cuatro días es que ha dejado un acumulado de 334 litros en l'Orxa, 241 en Agres o 263 en el Museo del Clima en Beniarrés, según los datos ofrecidos por la Asociación Valenciana de Meteorologia (Avamet). En l'Alcoià destacan los 174 litros por metro cuadrado registrados en la zona del Benissaidó, en el centro de Ibi llegaron a acumuilar 185 y en el observatorio del insittuto de Banyeres se han medido 168 litros desde el Viernes Santo hasta el Lunes de Pascua, según Avamet. Las intensas precipitaciones provocaron que volviese el agua al Salt en Alcoy, la Penya el Xorro en Alfafara o en el Barranc de l'Encantà, en Planes. También una crecida en los ríos Serpis o Agres que ha derivado en el aumento de un 20% de la capacidad del Embalse de Beniarrés. El pantano tiene acumulados 16,93 hm3 frente a los 11,78 hm3 que había hace una semana. Los campos de las comarcas de l'Alcoià y El Comtat también agradecen la lluvia de los últimos días. Desdela Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) destacan que las precipitaciones "han tenido un efecto muy positivo en los cultivos como la cereza, el olivo, la almendra, la vid y los herbáceos" y "salvo daños concretos y casi puramente testimoniales, las precipitaciones permitirán que la cereza gane calibre y que el ciclo de cultivo termine en buenas condiciones". Desde este colectivo, por último, "lamentan la falta de infraestructuras hídrica para almacenar el agua de lluvia y evitar que se eche a perder en el mar". La cruz del temporal se reflejó en la suspensión de las procesiones del Viernes Santo y Domingo de Resurrección y en la suspensión de actos como la Gloria Oficial e Infantil en Alcoy.