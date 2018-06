The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La comarca aporta tres juegos tradicionales a un proyecto europeo de aprendizaje de matemáticas para mayores Es el resultado de la iniciativa Math Games, en la que ha participado el centro de formación de adultos FPA Beniassent Muro-Cocentaina viernes, 08 de junio de 2018 Profesores de matemáticas y amantes de los juegos, procedentes de ocho países europeos, se han reunido en la Asociación de Centros de Educación de Personas Adultas de Baviera, en Múnich, para acoger el acto de clausura del proyecto educativo europeo Math-Games. La iniciativa, que consiste en recoger juegos tradicionales y populares para examinarlos desde el punto de vista de las matemáticas y utilizarlos con fines didácticos, ha contado con la participación, a través de un seminario impartido en la Casa de la Joventut de Cocentaina, del centro FPA Beniassent, con la colaboración del CEFIRE de Gandía. A lo largo de tres años, profesores y alumnos de la comarca se han implicado en la redacción de tres juegos y la elaboración de una guía didáctica de estos: en su caso, se ha tratado del juego de cartas Siete y medio, el de matemática combinatoria, Nim, y el Juego del 15. ¿El resultado? Un compendio de más de 35 juegos, llegados de diferentes puntos de Europa, traducidos en la lengua del país participante y en inglés, acompañados de una guía y de materiales para los cursos de descarga gratuita.