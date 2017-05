The examples populate this alert with dummy content

ARREL La comarca apuesta por la renovación de viviendas La Mancomunidad fomentará la regeneración urbana a través de una oficina con sede itinerante en los municipios de la entidad miércoles, 10 de mayo de 2017 La Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat ha firmado un convenio con la Conselleria de Vivienda para la rehabilitación edificatoria, regeneración y renovación urbana. El acuerdo permitirá abrir una oficina de información de rehabilitación, que asesorará a vecinos, ayuntamientos y empresas de la construcción. La consellera María José Salvador y el presidente de la Mancomunidad, Manuel Gomicia, han firmado el convenio, cuyo objetivo fundamental es contribuir a la regeneración de los espacios urbanos de la comarca. Gomicia resume que el acuerdo “es un enlace con la conselleria que nos ayudará a dotar de un nuevo servicio de asesoramiento”. La oficina tendrá carácter itinerante por los municipios de la Mancomunidad. Atenderá a vecinos, técnicos municipales y empresas del sector para resolver dudas en materia de rehabilitaciones urbanas. A través del convenio, la institución comarcal colaborará en el proceso participativo para elaborar la Estrategia Valenciana para la Renovación Urbana y volcará información al Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana.