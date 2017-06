The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO La comarca baja de los 12.000 parados por primera vez desde 2008 240 personas salieron de las listas del paro en mayo, noveno mes seguido de disminución del desempleo lunes, 05 de junio de 2017 La comarca ha bajado de la barrera de 12.000 parados por primera vez desde 2008. El pasado mes el desempleo bajó en 240 personas, gracias por el buen comportamiento de los municipios de mayor población. Ibi, con 78 parados menos, encabeza la bajada del paro en el mes de mayo, el noveno consecutivo en que desciende el desempleo en L’Alcoià y El Comtat. La comarca acabó mayo con 11.769 personas sin empleo. Por primera vez desde el año 2008 el paro baja de las 12.000 personas. En Alcoy el descenso en mayo fue de 44 personas, según los datos del Servicio Valenciano de Empleo. La ciudad reúne a 5.585 parados, el mejor dato de los últimos 9 años. También notables fueron los descensos en Castalla y Onil, ambos con 35 desempleados menos. La bajada fue menor en Banyeres (13 menos) y en Cocentaina (con un descenso de 9 parados). Por sectores, la industria rescató a 115 personas el pasado mes. Destaca el descenso en 108 personas que carecían de actividad anterior. También descendió el paro en el sector servicios, la agricultura y la construcción.