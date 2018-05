The examples populate this alert with dummy content

DESEMPLEO La comarca baja de la barrera de los 11.000 parados El tirón de los Moros y Cristianos de Alcoy disminuye el desempleo en abril en L'Alcoià y El Comtat miércoles, 09 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La comarca ha bajado de la barrera de los 11.000 parados por primera vez desde octubre de 2008. Abril, gracias al tirón de los moros y cristianos de Alcoy, acabó con un descenso de 191 personas. L’Alcoià y El Comtat cerraron mes con 10.998 personas sin empleo, la cifra más baja desde octubre de hace 10 años. El principal descenso se lo anotó Alcoy, con 91 parados menos. En la ciudad hay 5.259 parados. El paro bajó en abril en todos los municipios de la comarca. Destaca el descenso de 29 parados registrado en Cocentaina. El desempleo solo subió en Planes, Benilloba y Gorga, a razón de una o dos personas. UGT, que aporta estos datos, señala que las cifras de abril son positivas pero advierte de la alta estacionalidad vinculada al sector servicios. Ese sector, el de los servicios fue el que registró un mayor descenso, con 89 desempleados menos. También fue notable la bajada en la industria, con 74 parados menos que en marzo. Los descensos en la agricultura y en la construcción fueron, respectivamente, de 11 y 21 personas.