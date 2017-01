The examples populate this alert with dummy content

METEOROLOGÍA La comarca cierra 2016 por encima de la media de lluvia El temporal de diciembre hace aflorar la albufera de Gaianes - El profesor Enrique Moltó destaca que los registros en L'Orxa o Benimassot, con más de 1.000 litros, son propios del Cantábrico miércoles, 04 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/01/2017) La mayor parte de la comarca ha cerrado 2016 con superávit de lluvia gracias al temporal de diciembre. Las precipitaciones, que en algunos puntos superan los 1.000 litros por metro cuadrado, han hecho aflorar la albufera de Gaianes que permanecía prácticamente seca desde 2015. Las precipitaciones han quedado por encima de la media en los municipios de L’Alcoià y El Comtat, a excepción de la Foia de Castalla, donde el viento de Gregal no tiene el mismo efecto que en El Comtat, según explica el profesor de Geografía en la Universidad de Alicante, Enrique Moltó. Las lluvias de diciembre han dejado registros extraordinarios, como los 1.135 litros recogidos durante 2016 en L’Orxa, los 1.014 de Benimassot o los 927 de Planes. El 60% de estos registros cayó en apenas cuatro días de diciembre y han dejado datos propios de las zonas húmedas de España, como señala Moltó. “Son datos habituales en Cantabria o Galicia”, afirma. La lluvia ha hecho aflorar de nuevo la albufera de Gaianes, que desde verano de 2015 apenas contaba con una lámina de agua. El temporal ha dejado el pantano de Beniarrés a un 80% de su capacidad, con 22 hectómetros cúbicos embalsados. Las lluvias de los dos últimos meses del año han cerrado un periodo de sequía iniciado en 2013. Y, como señala el profesor, enmascaran la realidad de la mayor parte de un año en el que municipios como Millena o Tollos tuvieron que abastecerse con camiones cisterna durante el verano.