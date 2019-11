The examples populate this alert with dummy content

25N La comarca clama contra la violencia de género Alcoy, Cocentaina, Ibi y Muro celebran actos para pedir la eliminación de la violencia contra la mujer y recordar a las víctimas lunes, 25 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/11/2019) La comarca reivindica la erradicación de la violencia de género con diversos actos este 25 de noviembre. La plaza de España de Alcoy ha sido el epicentro de la reivindicación de la igualdad y que no haya más víctimas. "Necesitamos como sociedad dejarnos de complejos, de tabús y de miedos. La violencia contra la mujer nos afecta a todos por igual, a hombres y a mujeres. Necesitamos de sensibilidad política y social porque la mayor rectificación de la historia es ver una sociedad de iguales, sin discriminación y sin dominación", como se ha expresado en el manifiesto que ha sido leído por la exedil de Igualdad, Aroa Mira. Cententares de personas han asistido a este acto que ha contado con la representación de los grupos políticos del Ayuntamiento, excepto el edil de VOX. En Cocentaina, alrededor de 200 personas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento donde se ha leído un manifiesto y los alumnos del instituto Pare Arques han expuesto su trabajo sobre "Petjades de llibertat". Y a la una del mediodía ha habido una concentración en las escaleras del Ayuntamiento de Ibi. Para esta tarde, a las 20:30 horas, en la plaza Matzem de Muro habrá un homenaje en recuerdo de las víctimas.