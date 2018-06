The examples populate this alert with dummy content

OCUPACIÓN La comarca encadena el noveno descenso consecutivo del paro La industria lidera la creación de empleo para dejar el número de parados en 10.853, el mejor desde septiembre de 2008 viernes, 08 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/06/2018) El noveno descenso consecutivo del paro deja el menor número de parados en L’Alcoià y El Comtat desde septiembre de 2008. Mayo acabó con 10.853 desempleados en la comarca, según el último dato del Servicio Valenciano de Empleo. El paro bajó en 145 personas. Los principales descensos se registraron en Alcoy, Cocentaina e Ibi. En Alcoy el paro bajó en 30 personas, lo que deja la cifra total en 5.229 personas. El descenso en Cocentaina fue de 36 personas y de 25 en Ibi. La bajada del paro fue generalizada, aunque leve, en la mayor parte de municipios de la comarca. La mayor subida, de 6 parados, se registró en Castalla. Destaca que Tollos se ha convertido en el primer y único municipio de la comarca sin parados. Esta situación no se producía desde el año 2009. Por sectores, el principal descenso se produjo en la industria, con 70 parados menos. El desempleo bajó también en los servicios (48 parados menos) y la agricultura (31 parados menos).