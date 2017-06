The examples populate this alert with dummy content

DESARROLLO RURAL La comarca entra en el reparto de los fondos europeos Leader La Generalitat selecciona el proyecto participado por L’Alcoià y El Comtat para gestionar 3 millones con los que dinamizar la economía jueves, 15 de junio de 2017 La Generalitat Valenciana ha seleccionado al grupo del que participan las comarcas L’Alcoià y El Comtat para desarrollar el plan europeo Leader, de desarrollo rural, 2014-2020. La inversión prevista es de unos 3 millones de euros para dinamizar la economía y evitar el éxodo de habitantes. El Grupo de Acción Local Muntanya d’Alacant, lo que antiguamente se conocía como Ceder, es uno de los 9 seleccionados por la Conselleria de Agricultura gestionar los fondos europeos de un plan que busca fomentar el desarrollo rural hasta 2020. De ese grupo forman parte 25 municipios de L’Alcoià y El Comtat. Uno de los responsables del grupo, el alcalde de Agres, Josep Manel Francés, se muestra “satisfecho” por el resultado del trabajo realizado desde 2015. La estrategia que regirá la ejecución del plan, y que ha sido clave a la hora de seleccionar proyectos, está destinada a “crear nuevas dinámicas económicas que fijen a la población en el territorio”. Francés está esperanzado en que este plan Leader sirva para impulsar la economía de la zona, algo que, según Francés, no consiguieron los programas anteriores. “Es una oportunidad para demostrar que las cosas se pueden hacer de una forma diferente”, manifiesta. Solo entre 2000-2006 el Ceder Aitana gestionó 16 millones de euros a través del plan Leader Plus. Su predecesor en la gestión, el Ceder La Montaña, acabó en los tribunales por deficiencias en la justificación de los proyectos. Entre las 9 iniciativas seleccionados también figura el que engloba a los pueblos del sur de Alicante. En total, los dos grupos de la provincia van a contar con seis millones de euros de fondos europeos correspondientes al plan Leader.