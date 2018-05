The examples populate this alert with dummy content

RECICLAJE La comarca estrena ecoparque móvil El nuevo servicio, que presenta el Consorcio del Plan Zonal de Residuos, permitirá el reciclado de más de 40 tipos de basuras jueves, 17 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Consorcio del Plan Zonal de Residuos ha presentado el nuevo ecoparque móvil de fácil instalación en plazas o cerca de centros educativos. Este modelo permitirá depositar más de 40 tipos de residuos que no se pueden verter en los contenedores conocidos como de acera, ubicados en la vía pública. El ecoparque móvil ha sido costeado con una subvención de 150.000 euros, gestionada por la Consellería de Medio Ambiente. Tras su presentación en el hogar provincial, recorrerá los 37 municipios del consorcio entre los que se encuentran Agres, Alcocer, Alcoleja, Alcoi, Alfafara, Almudaina, Balones, Benassau, Beniarrés, Benifallim, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Quatretondeta, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Ibi, L’Orxa, Millena, Muro, Penáguila, Planes, Tibi y Tollos. La presidenta del consorcio, Isabel López, ha explicado que “este ecoparque permitirá, en primer lugar, facilitar la recogida de residuos a los vecinos de cada municipio, y por otro lado, contribuirá a concienciar a la Sociedad en su participación activa en la gestión de residuos; un pequeño gesto como depositar una botella de plástico puede ser muy importante”. El consorcio podrá solicitar nuevas unidades el próximo verano cuando la Consellería saque a libre concurrencia las bases para que los consorcios, como el del plan zonal de residuos 7-A2, opten a los 20 millones de euros de la Unión Europea para costearlos. La promoción para el uso del ecoparque móvil se desarrollará en dos campañas, una coincidiendo con el inicio del próximo curso escolar y la siguiente a final de curso, entre mayo y junio de 2019.