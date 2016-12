The examples populate this alert with dummy content

LLUVIAS La comarca evalúa los daños del temporal Cocentaina recomienda no consumir agua potable por una filtración en el depósito de La Querola martes, 20 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (20/12/2016) Los ayuntamientos de El Comtat evalúan durante este martes los daños provocados por el temporal de lluvia que ha dejado registros históricos, con 618 litros acumulados desde el viernes en L’Orxa, 391 litros en Beniarrés o 250 en Alcoy. Las lluvias han provocado cuantiosos daños en caminos rurales y han provocado problemas en el consumo de agua en Cocentaina. Una filtración a primera hora en el depósito de La Querola, en Cocentaina, que abastece a la mayor parte del municipio, ha provocado que el agua llegase con tierra a los domicilios. La alcaldesa, Mireia Estepa, recomienda no consumir agua hasta que el depósito se vacíe y el agua recupere su estado habitual. Estepa ha explicado que ayer quedaron cortados 9 caminos rurales, algunos de ellos completamente impracticables. La caída de árboles y piedras también ha provocado daños en carreteras secundarias. Los técnicos de los ayuntamientos están cuantificando los destrozos y desarrollando trabajos de limpieza. De “abismales” ha calificado los daños en caminos y cultivos el secretario comarcal de la Unió de Llauradors, José Francisco Doménech. El sindicato agrario calcula que el temporal ha arruinado el 60% de la oliva pendiente de recolectar en la comarca. La Unió reclama a las administraciones medidas para reparar los caminos y carreteras y compensaciones a los agricultores, bien a través de ayudas directas o exenciones fiscales. Por lo que respecta a la Educación, la normalidad ha vuelto a las aulas después de que el lunes no hubiese clase en toda la comarca de El Comtat. Cocentaina suspendió las clases por la tarde. Esta mañana los niños han vuelto a las aulas, incluidas las de El Bracal, como ha explicado el alcalde de Muro, Francesc Valls. El pantano de Beniarrés mantiene las compuertas abiertas para soltar agua. Con 21 hectómetros cúbicos de agua embalsada esta mañana, el pantano se encuentra al 78% de su capacidad.