METEOROLOGÍA La comarca, en guardia ante la amenaza de nieve Activado el dispositivo de emergencia – Desde primera hora cuaja en las zonas altas de Banyeres - Todas las carreteras son transitables, según Tráfico viernes, 02 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La nieve se ha quedado de momento en los puntos más elevados de la comarca tras una noche de continuas precipitaciones. En Alcoy, la nieve se ha quedado en puertas del casco urbano. Desde las 6 nieva en el Baradello y el Sargento, donde se han producido cortes de luz intermitentes durante toda la madrugada. Los servicios municipales han esparcido sal en las zonas más pronunciadas del núcleo urbano, que no presenta problemas, según informa el concejal de Seguridad, Raül Llopis. Todas las carreteras de la red comarcal son transitables, según la Dirección General de Tráfico. Sí ha nevado ligeramente en Banyeres. El alcalde, Josep Sempere, detalla que ha cuajado en las zonas más altas. Las clases se mantienen en todos los centros educativos de L’Alcoià y El Comtat. El riesgo de nieve se mantiene hasta media mañana, según avanza en la predicción Enrique Moltó.