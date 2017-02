The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO La comarca lidera el descenso de la tasa de paro Se redujo en 5 puntos durante 2016 para quedar en el 17,6% de la población activa de L’Alcoià y El Comtat lunes, 13 de febrero de 2017 El último dato de la Encuesta de Población Activa muestra la mejora que ha experimentado L’Alcoià y El Comtat en materia de empleo. Con un descenso del 5% en la tasa de paro, la comarca lidera la reducción del desempleo en toda la Comunidad Valenciana. Durante 2016 el conjunto de los municipios bajó de la tasa del paro del 20% que venía presentando desde el inicio de la crisis. La tasa de paro en L’Alcoià y El Comtat es del 17,6%. La cifra corresponde al cuarto trimestre de 2016. Un año antes, la tasa era del 22%, una cifra que ya era sensiblemente menor a la del 26% que presentaba la comarca a principios de 2015. El descenso registrado durante 2016 en la comarca es el mayor de toda la Comunidad Valenciana. Este liderazgo en cuanto a la reducción de la tasa del paro es compartido con dos comarcas próximas, L’Alt Vinalopó y El Vinalopó Mitjà.