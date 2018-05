The examples populate this alert with dummy content

GASTRONOMÍA La comarca muestra en Alicante su riqueza culinaria Cerca de 3.000 personas descubren la oferta a través del expositor de la Mancomunidad en la feria Alicante Gastronómica martes, 15 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Cerca de 3.000 personas han descubierto la oferta culinaria de la comarca a través del expositor de la Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat en la feria Alicante Gastronómica. Unas 2.800 personas pasaron por el expositor que la Mancomunidad dispuso en IFA entre el 4 y el 7 de mayo. Los visitantes pudieron degustar productos típicos dentro de la oferta de experiencia gastronómica que está trabajando la entidad comarcal. Pericana, herbero de Mariola, embutidos caseros o aceite coparon el expositor de la Mancomunidad. Junto con el sabor de los productos de la comarca, los visitantes a la feria tuvieron acceso a información y guías sobre la riqueza patrimonial, natural y cultural de los municipios que forman la Mancomunidad. La participación en ferias es uno de los objetivos del Plan de Competitividad Turística que está aplicando la Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat.