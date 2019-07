The examples populate this alert with dummy content

ALCOIÀ-COMTAT La comarca pierde más de 4.600 habitantes en una década pero crece en 6.500 respecto a 1999 El Consell estudiará incentivos fiscales y medidas territoriales para paliar los efectos del despoblamiento lunes, 15 de julio de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (15/07/2019) La comarca pierde más de 4.600 habitantes en la última década pero ha crecido cerca de 6.500 frente a finales del siglo XX. L’Alcoià i el Comtat tiene 136.906 habitantes empadronados en las 32 poblaciones en 2018, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Una cifra que marca la pérdida de más de 4.600 vecinos de la última década pero, si nos fijamos en el indicativo de hace 20 años, ahora la comarca tiene 6.490 habitantes más respecto a 1999. Para evitar esta tendencia negativa de restar habitantes en estas comarcas del interior y en el mundo rural, el Consell estudiará incentivos fiscales y medidas territoriales para paliar los efectos del despoblamiento. El presidente Ximo Puig ha anunciado que en esta legislatura su gobierno va a aplicar políticas enfocadas a que en estas áreas también dispongan de todos los recursos para evitar que los vecinos se vayan a poblaciones mayores. "Esta legislatura va a ser fundamental en el combate contra la despoblación. La puesta en marcha de la agenda valenciana contra la despoblación, que ya iniciamos la pasada legislatura, en esta va a tener una aceleración. Se va a crear la dirección general de la Agenda contra la Despoblación pero cada departamento está comprometido con medidas concretas. Un plan de incentivos tanto fiscales como de servicios públicos para que, de verdad, las comarcas del interior tengan futuro". Entre estas medidas, acordadas por el ejecutivo valenciano en el seminario de verano celebrado este pasado fin de semana en Montanejos, también figura que la Vicepresidencia de Igualdad y Políticas Inclusivas financie a entidades locales para realizar programas de igualdad o inserción sociolaboral para las mujeres. Cada conselleria, así mismo, implantará acciones que faciliten el desarrollo económico en los pueblos. Por último, la Generalitat firmará un convenio con las universidades valencianas con investigación en despoblamiento para la elaboración de un estudio sobre posibles modificaciones normativas en materia territorial y fiscal en zonas afectadas por la pérdida demográfica con el objetivo de fijar población e impulsar proyectos de desarrollos económicos.