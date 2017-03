The examples populate this alert with dummy content

ARREL La comarca presenta sus bazas para optar a los fondos europeos La creación de empleo y la conservación del patrimonio centran la estrategia del grupo Muntanya d’Alacant miércoles, 01 de marzo de 2017 El grupo de acción local rural Muntanya d’Alacant ha presentado la estrategia por la que busca financiación europea para el desarrollo rural de L’Alcoià, El Comtat, La Marina Alta, La Marina Baja y Vinalopó. El interior de la provincia compite con otros diez proyectos para ser uno de los nueve que se repartirán los 27 millones reservados para la primera fase del plan Leader 2014-2020. El vicepresidente del grupo, Josep Manel Francés, alcalde de Agres, ha detallado las claves de la estrategia. “Lo fundamental es crear empleo a través de proyectos que consigan fijar a los vecinos en los pueblos y que mejoren su calidad de vida”, ha explicado en el programa Arrel. La estrategia pretende potenciar el sector agrario a través de la producción ecológica. El tercer eje es la conservación del patrimonio histórico. Estas prioridades son el resultado de 33 actividades desarrolladas en las comarcas que forman el grupo y en las que han participado más de 500 personas. “Por primera vez el grupo de acción local empieza desde la base, escuchando a los ciudadanos”, afirma Francés. El grupo está formado por 75 entidades privadas y 61 públicas del interior de la provincia. La Generalitat debe seleccionar los nueve mejores proyectos de los once presentados. “Los técnicos dicen que nuestra estrategia es modélica. Estamos bien situados”, asegura el alcalde de Agres. La primera fase del plan Leader está dotada de 27 millones. La segunda alcanzará los 400 millones, según ha comunicado el grupo de acción.