ELECCIONES 2019 La comarca proclama a sus alcaldables para las próximas municipales Gabriel Tomàs i Salvador es el alcaldable por Esquerra Unida para los comicios de Muro - Sergio Carrasco ha sido proclamado oficialmente candidato por el PSOEa las municipales de Ibi lunes, 03 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (03/12/2018) Gabriel Tomàs i Salvador es el alcaldable por Esquerra Unida para las próximas municipales de Muro. La asamblea abierta propuesta por Esquerra Unida de Muro, celebrada el pasado sábado, ha decidido que sea quien encabece la candidatura de la formación para las próximas elecciones municipales de 2019. El alcaldable ha agradecido a todos los participantes en estas primarias la confianza depositada en su persona para asumir este gran reto con responsabilidad y con ilusión. Gabriel remarca que Esquerra Unida está “más viva que nunca” y muy preparada para continuar el camino empezado en 2015 por Francesc Valls y su equipo. En Ibi, Sergio Carrasco ha sido proclamado oficialmente candidato a las municipales por el grupo socialista. El acto tuvo lugar el pasado viernes, en el que el alcaldable del PSOE estuvo arropado por más de noventa personas. El encuentro estuvo presidido por Manuel Mata, vicesecretario general del PSPV-PSOE y portavoz del grupo socialista en Les Corts, y contó con la presencia de otras autoridades, como el director general de Vivienda, Rafael Briet. Tras las intervenciones, Carrasco expresó su “orgullo” por representar al partido socialista en Ibi.