ACTUALIZACIÓN La comarca queda incomunicada por la nieve La autovía central permanece cortada en Ibi y Albaida – Suspendido el transporte público jueves, 19 de enero de 2017 L’Alcoià y El Comtat permanecen incomunicadas por la nieve. La autovía central está cortada desde San Vicente del Raspeig hasta Albaida. La situación es complicada en municipios de la comarca como Banyeres, Agres o Alcoleja, donde el espesor de la nieve supera los 20 centímetros. Las máquinas quitanieve trabajan para despejar los caminos, pero su intervención es insuficiente, como ha explicado en RADIO ALCOY José Vicente Moltó, concejal en Alcoleja. En Alcoy, el Ayuntamiento recomienda no utilizar el vehículo. Todo el servicio de transporte público está suspendido hasta nuevo aviso. Consulta el estado de las carreteras.