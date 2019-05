The examples populate this alert with dummy content

ALCOIÀ-COMTAT La comarca registra 10.825 parados en el mes de abril La Semana Santa favorece la bajada de la lista del paro en 22 personas respecto a marzo - La cifra alcanza el nivel de demandantes de empleo del inicio de la crisis martes, 07 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/05/2019) La comarca registra 10.825 desempleados en abril, lo que supone 22 personas menos respecto a marzo. Una cifra de paro en l’Alcoià y El Comtat que es la más baja que se da desde octubre de 2008, cuando comenzaba la crisis y que había 10.200 parados. La Semana Santa, y también el inicio de las Fiestas de Moros y Cristianos, ha provocado la contratación de personal y la rebaja en la lista de demandantes que, ahora, se sitúa en 10.825 parados. Desde UGT valoran que siempre es bueno que haya un descenso en el paro pero que es trabajo temporal. Ismael Senent, es secretario general de UGT de la Muntanya, valora "positivamente el descenso" pero "es necesario que se tomen medidas para reducir y consolidar la creación de empleo estable. También es necesario desarrollar políticas que luchen contra la temporalidad y la precariedad". Alcoy, en abril, registró un descenso destacable del paro alcanzando los 5.043 parados, son 53 personas menos respecto a marzo. En Ibi, el desempleo bajó en 31 personas por lo que hay 1.905 en la lista del paro y en Cocentaina también se ha quedado en 991 desempleados tras la baja de 31 demandantes, según los datos que facilita Labora, el servicio valenciano de ocupación. En Onil, hay 565 personas solicitando trabajar, son cuatro menos respecto a marzo, y en Banyeres son 370 parados, cinco menos que el mes anterior. En el lado opuesto está Castalla que en abril contabilizó 717 desempleados, cinco más que el mes anterior, y en Muro hay dos demandantes de trabajo más lo que alcanza los 640 parados. En las pequeñas localidades de l’Alcoià y El Comtat apenas han registrado diferencias, atendiendo a las estadísticas de Labora.