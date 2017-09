The examples populate this alert with dummy content

OCUPACIÓN La comarca registra la peor subida del paro desde 2009 Agosto acabó con 496 nuevos desempleados por la destrucción de empleo en Alcoy, Castalla e Ibi viernes, 08 de septiembre de 2017 La comarca ha registrado el peor aumento del paro desde 2009. Agosto expulsó del mercado laboral a 496 trabajadores en L’Alcoià y El Comtat. El efecto moral de ver rebajado el desempleo por debajo de las 12.000 personas ha durado apenas tres meses. En agosto la cifra de desempleados fue de 12.060 vecinos de la comarca. Son 496 parados más que en julio. Aunque agosto es históricamente un mes malo para el empleo en la comarca, hay que remontarse a agosto de 2009, en plena crudeza de la crisis, para encontrar un dato peor. Entonces el paro creció en 541 personas. El desempleo se ha desbocado en Alcoy, con un aumento de 189 parados y una cifra total de 5.635 personas sin trabajo. Muy fuerte es la subida de Castalla, con 94 nuevos desempleados en un solo mes. En Ibi el paro ha crecido en 88 personas. El paro también sube en Cocentaina, Muro, Banyeres y Onil, según el dato del Servicio Estatal de Empleo. En toda la comarca solo se registran tres descensos: en L’Orxa, Balones y Quatretondeta.