EMPLEO La comarca registra la tasa de paro más baja de la provincia L'Alcoià y El Comtat presentan, junto a La Marina Alta, las mejores cifras de la EPA a escala provincial lunes, 14 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (14/05/2018) La comarca registra, junto a La Marina Alta, la tasa de paro más baja de la provincia. Es el dato relevante de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de este año. La tasa de paro en L’Alcoià es del 16,99. En El Comtat, la tasa es ligeramente más baja, del 16,65. Son las mejores cifras de la provincia de Alicante, solo superadas por La Marina Alta, que cerró el primer trimestre con una tasa de paro del 15,8. El año 2018 ha arrancado con descensos después del ligero repunte del último trimestre del año pasado. El descenso interanual ha sido del 1,46 en El Comtat y del 1,93 en L’Alcoià. Las dos comarcas presentan una tasa de paro inferior a la media autonómica, que es del 17,2.