DATO DEL PARO La comarca resiste al fin de la campaña navideña Ibi lidera el descenso del desempleo en enero (-1,2%), que deja en la comarca 12.672 personas sin trabajo miércoles, 08 de febrero de 2017 El empleo de la comarca ha resistido en el primer mes del año al fin de la campaña navideña. Frente al fuerte aumento registrado en el conjunto de España, el paro ha bajado en enero un 1,2% en L’Alcoià y El Comtat. El año ha comenzado con una ligera bajada de 158 personas en L’Alcoià y El Comtat, básicamente por el descenso registrado en Ibi, donde el paro se redujo en enero en 145 personas. La variación en el resto de municipios es mínima. En Alcoy el paro bajó en enero en 8 personas. La ciudad presenta a 5.901 parados. Es la cifra más baja desde febrero de 2009. En Muro el paro bajó en 18 personas mientras que en Cocentaina el desempleo aumentó en 21. La comarca cerró enero con 12.672 parados tras el quinto descenso consecutivo del desempleo.