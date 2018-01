The examples populate this alert with dummy content

CONMEMORACIÓN La comarca revive la memoria del Tren dels Anglesos La antigua línea Alcoy-Gandia cumple 125 años con actos institucionales concentrados en Alcoy miércoles, 24 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/01/2018) El 24 de enero de 1893 entró en servicio el tren Alcoy-Gandia, creado por la inglesa Alcoy and Gandia Railway and Harbour Company Limited para abastecer de carbón a la industria de Alcoy y transportar los productos hasta el puerto de Gandia para su distribución mundial. Los ingleses observaron negocio en un servicio que pervivió menos de un siglo, hasta 1969, ya en manos por entonces de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (Feve). A los 125 años de su puesta en marcha, la comarca ha encendido la llama de la memoria del conocido como Tren dels Anglesos o Xitxarra. Un tren que representó una revolución económica y social para Alcoy y la comarca. El periodista y escritor Floreal Moltó, nieto de empleado de la compañía ferroviaria, recuerda que el tren trajo la modernidad a la zona. “Pese a que era un servicio lento, para nosotros era como un tren de alta velocidad”, ha explicado a RADIO ALCOY. Aunque el negocio estaba en el transporte de mercancías a lo largo de la angosta vía que seguía los serpenteos del Serpis, pronto cobró importancia el transporte de viajeros, lo que reforzó la relación entre los vecinos de las poblaciones en las que el tren hacía parada. Así lo subraya el escritor Juli Capilla, autor del libro Un tren de llegenda: El Xitxarra. “Era el tren de las personas”, resume. La comarca que apenas se inmutó cuando el tren cerró en 1969 tiene sobre la mesa el proyecto de reconversión de la antigua vía en una ruta cicloturística con un potencial descomunal, como señala el periodista Santiago Hernández, autor del documental Serpis de ferro. “Es un parque temático vivo”, sostiene. Este documental busca remover la conciencia colectiva para impulsar el aprovechamiento de la antigua vía. La periodista Matilde Alcaraz, que también firma el documental, se sorprende de que la comarca estuviese mejor comunicada por tren hace 100 años que ahora. “Queremos que los que mandan se den cuenta de que no pueden dejar morir los pueblos de la montaña”. La proyección del documental es uno de los actos que ha organizado el Ayuntamiento de Alcoy para rendir homenaje a la memoria del tren. Será este jueves, 25 de enero, después del acto institucional previsto a las 19.00 horas en la plaza de al-Azraq, donde permanece la máquina Villalonga, una de las dos que todavía dan testimonio del tren.