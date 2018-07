The examples populate this alert with dummy content

RECURSOS La comarca se moviliza para pedir el fin de la obra de la depuradora Reivindica el uso de agua reciclada para la industria y para incentivar la actividad agraria miércoles, 11 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (11/07/2018) La comarca se moviliza para reivindicar la finalización de las obras de ampliación de la depuradora de Els Algars. La Junta de usuarios de los acuíferos de Mariola, formada por los ayuntamientos de Muro, Cocentaina y L’Alqueria, ha acordado iniciar una ronda de contactos con hasta tres consellerias, la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ayuntamiento de Alcoy para desbloquear el proyecto y conseguir la ansiada reutilización de agua reciclada. Jaume Pascual, presidente de la junta, explica que el objetivo no es solo reutilizar agua en las industrias, sino aprovecharla para intensificar la actividad agraria sin sobreexplotar las reservas de agua. “No podemos conformarnos con una agricultura ecológica. Debemos impulsar la industria agroalimentaria y el mejor recurso es el agua reciclada en la depuradora”, señala. La finalización de las obras en la depuradora, valorada en unos 2,3 millones de euros, permanece bloqueada por la demanda de las empresas constructoras, que piden indemnización por la rescisión del contrato. Las obras quedaron paralizadas en 2011 por impagos de la Generalitat. La ampliación de la depuradora fue adjudicada por 10 millones de euros. El coste de la obra alcanzaba en 2011 los 16,8 millones de euros, un sobrecoste de más de 60% del presupuesto inicial. Jaume Pascual recalca que el uso de agua reciclada en la depuradora ayudará a conseguir la “autosuficiencia” de los acuíferos de Mariola. Es decir, que el consumo se ajuste a la recarga por la pluviometría.