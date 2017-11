The examples populate this alert with dummy content

REIVINDICACIÓN La comarca se moviliza por una financiación valenciana justa Organizaciones sindicales, junto al PSOE y Compromís, llaman a la participación en la manifestación del sábado en Valencia - La protesta, de la que se desmarca el PP, cuenta con el respaldo de la patronal autonómica martes, 14 de noviembre de 2017

AUDIO Hora 14 Alcoy (13/11/2017) La comarca se está movilizando para reivindicar una financiación justa para la Comunidad Valenciana. Organizaciones sindicales y partidos políticos preparan autobuses para que L’Alcoià y El Comtat haga oír su voz en la manifestación que se celebra el sábado, a las seis de la tarde, en Valencia. La infrafinanciación de la autonomía en un 10% tiene consecuencias directas sobre los servicios, como argumenta la secretaria general de Comisiones Obreras en las Comarcas Centrales, Manuela Pascual. “De seguir así, con una falta de financiación de 237 euros por habitante, será imposible acabar con las listas de espera o con los barracones en los colegios”, alerta Pascual. Tampoco con la actual situación pueden acometerse inversiones para la comarca, como la renovación del tren o la finalización de la autovía a Gandia, manifiesta el portavoz municipal de Compromís, Màrius Ivorra. El alcalde y secretario general del PSOE de Alcoy, Antonio Francés, aspira a que la manifestación del sábado sea un “punto de inflexión” para cambiar el sistema de financiación. Ismael Senent, secretario comarcal de UGT, recalca que la Comunidad Valenciana es “pobre y contribuidora a la caja común”, por lo que niega carga ideológica a la manifestación, de la que se ha desmarcado el Partido Popular. Tanto los sindicatos como los partidos van a fletar autobuses. Los interesados en participar deben contactar con alguna de las organizaciones convocantes.