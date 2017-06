The examples populate this alert with dummy content

INFORME La comarca, segunda área de España con mayor peso industrial sobre el empleo El 20% de los trabajadores está ocupado en el sector industrial, una cifra solo superada por Avilés – La renta media por hogar de Alcoy es la segunda más alta de la provincia, aunque muy lejos de las mejores cifras miércoles, 21 de junio de 2017 La comarca es la segunda área de España con mayor peso de la industria sobre el empleo. El 20,1% de los trabajadores está empleado en el sector industrial. En España ese porcentaje solo lo supera Avilés, con un 24,1%, según el último estudio de indicadores urbanos que ha publicado en Instituto Nacional de Estadística. Por primera vez aparece en este estudio Alcoy y su área funcional. Respecto a la ciudad, el informe la destaca como la segunda renta media por hogar más alta de la provincia. Este índice, que se calcula a partir de los ingresos de los hogares menos los impuestos y cotizaciones, deja un dato medio en Alcoy de 22.770 euros, solo superada por Alicante, y superior a Torrevieja, Elda, Benidorm y Elche. Alcoy, como el resto de la provincia, está en la parte baja de la tabla, lejísimos de la renta más alta, los más de 73.000 euros anuales de media en Pozuelo de Alarcón.