ELECCIONES 28 A La comarca tendrá dos representantes en Les Corts El murero Rafa Climent de Compromís y la alcoyana Estefanía Blanes de Unides-Podem-Esquerra Unida consiguen escaño en el parlamento valenciano lunes, 29 de abril de 2019 La comarca tendrá dos representantes en Les Corts Valencianes. El murero Rafa Climent, número 2 por Compromís, y la alcoyana Estefanía Blanes, número 3, por Unides-Podem Esquerra Unida, serán los diputados de L'Alcoià y El Comtat en el parlamento valenciano. Rafa Climent, actual conseller de Economía volverá a estar otros cuatro años como diputado autonómico, cargo en el que se estrenará Estefanía Blanes, la pasada legislatura portavoz de Guanyar Alcoy. Blanes ha destacado la importancia de tener una voz de Alcoy en Les Corts y a su vez que con estos resultados se podrá mantener el Pacte del Botànic pero con una apuesta mayor por las políticas más representativas de Unides Podem Esquerra Unida. Por su parte, Aroa Mira por el PSOE y Fernando Pastor por el PP se han quedado a las puertas al ocupar los puestos 11 y 8, dado que los socialistas han logrado 10 diputados y los populares 7.