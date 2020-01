The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA La comarca termina 2019 con una subida del 0,5% en el paro L'Alcoià y El Comtat alcanzan los 10.811 parados en diciembre tras la incorporación de 58- Benillup no registra ningún desempleado en el último mes del año martes, 07 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La comarca termina 2019 con una subida del paro en 58 personas y alcanza los 10.811 desempleados. El mayor incremento en diciembre se registra en Ibi con 103 parados más respecto a noviembre siendo 1.932 parados, seguido de Onil con 54 más llegando a los 598 y Castalla sube en trece alcanzando los 767, según los datos de Labora. El fin de la campaña del juguete es una de las causas que deriva en el crecimiento de la lista de parados. Sin embargo, en el balance del último mes del año destaca que en Benillup no hay ningún parado. En las estadísticas que publica el Servicio Valenciano de Empleo en el casillero de este municipio de El Comtat registra un 0. En Alcoy hay 5.064 parados, son 54 menos respecto a noviembre, y en Muro son 635 parados tras la baja de 7 personas. En Banyeres, por el contrario, hay 361 desempleados (son 4 más) y en Cocentaina se han incorporado a la lista de Labora dos personas y registra 938 demandantes de empleo. Los pequeños municipios de L'Alcoià y El Comtat también resaltan los resultados, dejando a la mitad sus listas de demandantes de empleo debido, principalmente, a la activación de los planes Avalem Joves o Experiencia.