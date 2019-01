The examples populate this alert with dummy content

SEGURETAT La comarca tindrà cinc superfícies d'aterratge d'emegència La més avançada es troba a Planes - En la zona de Gormaig, junt al parc, hi haurà una zona d'entrenament per als bombers lunes, 14 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Consorci Provincial de Bombers ha posat en funcionament el procés de construcció de cinc superfícies d’aterratge d’emegència en l’Alcoià i el Comtat en concret en les poblacions de Planes, Alfafara, Fageca, Benifallim i la zona de Gormaig, prop del parc de La Muntanya. Seran helisuperfícies que estaran obertes a tots el dispositius d’emergència com bombers, guàrdia civil, sanitaris, encara que serà el Consorci de Bombers l’encarregat de la seua construcció i finançament. La de Planes és la que més avançada està de totes a l’iniciar ja el procés de licitació amb un pressupost de 40.000 euros com ha confirmat l’alcalde de la població, Javier Sendra. Benifallim està buscant adquirir els terrenys, Alfafara espera l’autorització dels propietaris, Fageca projecta aquesta superfície sense impacte mediambiental i a Gormaig també es busca la cessió del sòl, amb un camp d’entrenament per a bombers annexe.