TRAGALUZ La comèdia “Por delante y por detrás” arriba al Teatre Calderón d'Alcoi Les entitats musicals de la ciutat programen sis concerts i actuacions per la Festivitat de Santa Cecília viernes, 15 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (15/11/2019) El Teatre Calderón d’Alcoi alçarà demà el teló per acollir la representació de la comèdia Por delante y por detrás/Per davant i per darrere de Olympia Metropolitana. En Tragaluz hem estat amb l’actriu Carme Juan perquè ens avançarà algo sobre aquesta comèdia en que per davant es voran els assajos de una companyia de teatre i una representació i per darrere, el qué està passant entre bastidors. En Tragaluz, Miguel Ángel Vaquer ens ha donat un tast del seu llibre Luca que presentarà aquesta vesprada en la llibreria Llorens. Cicle dedicat a la patrona dels músics Aquest cap de setmana s’inicia la programació musical a càrrec de tretze entitats de la ciutat amb motiu de la Festivitat de Santa Cecília. El cicle comença aquest diumenge, a les 12 hores, amb l’actuació del Grup de Danses Sant Jordi en el Círculo Industrial. En aquest mateix escenari, i a les 19 hores, serà el concert a càrrec de l’Orquestra de Pols i Pua Harmònica Alcoiana. El dissabte 23 de novembre, a les 17:30 hores, se celebrarà la missa en la Parròquia de Sant Maure i Sant Francesc i la música serà interpretada per l’Orquestra Simfònica d’Alcoi i el Grup Cantores d’Alcoi. A les 19 hores està programat el primer concert de Santa Cecília que estarà protagonitzat pel Grup de Dolçainers i Tabaleters La Degollà d’Alcoi, la Societat Musical Nova d’Alcoi, el Grup de Dolçainers i Tabaleters La Cordeta i la Corporació Musical Primitiva. El diumenge 24 de novembre, a les 11 hores, començarà el segon concert a càrrec del Grup Barxell de Dolçaines i Tabals, la Colla Rebuig, la Societat Unió Musical d’Alcoi i l’Agrupació Musical Serpis. Eixa jornada, a les 18:30 hores, serà el III Aplec de Danses Compartint tradicions fem germans amb el Grup de Danses de Beneixama i el Grup de Danses Carrascal. La cita serà en el vestíbul de la Casa Consistorial. Representants dels grups de danses i de la Comissió de Santa Cecília han estat en Tragaluz per parla de la programació prevista per a l’edició de 2019.